株式会社明治クッカー代表の西原亮氏が「正直、読み返したくなかった本ランキング1位」と語るのが『DIE WITH ZERO人生が豊かになりすぎる究極のルール』だ。自分が目を背けていた「本当に大切なこと」を突き付けられた一冊だという。仕事に打ち込み続けた経営者が、40代になって改めて痛感した“お金と時間の本質”とは何か。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）「読み返したくない本ランキング1位です」――まずは、『DIE WITH