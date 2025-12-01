歌手のhitomi（49）が1日、自身のインスタグラムを更新。男女2人組バンド「Do As Infinity」とのショットを投稿した。「Do As Infinityビルボード東京ライブ！へ行ってきました！」とDo Asのライブに足を運んだことを報告。ボーカルの伴都美子とハグするショットなどを投稿し、「何度かライブに行ってるけど、またビルボードもいつもと少し違うオトナめなDo Asで良かった」とつづった。「1枚目→亮くん！二人の独特な空気感