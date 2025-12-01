韓国で「怪物新人」と言われるボーイズグループ「CORTIS（コルティス）」のデビューアルバムが、デビュー3カ月で、世界最大グローバルオーディオ音源ストリーミングフラットフォームSpotify2億回（11月27日付）を超えた。9月8日に発売された「COLOR OUTSIDE THE LINES」が、今年デビューしたK−POP新人の中で最短での累積再生数2億回突破となった。同アルバムは、10月に累積再生数1億を達成したのに続き、1カ月あまりで、1億回以上