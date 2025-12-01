10月31日深夜に打ち上げられた中国の宇宙船の神舟21号に搭乗して、翌11月1日に宇宙ステーション「天宮」に到着した張陸、武飛、張洪章の3宇宙飛行士は、多くの空間科学実験（試験）や初の全システム圧力応急訓練を実施し、さらに軌道上での通常業務である設備の検査と維持などの作業を計画通りに進めています。宇宙飛行士は、微小重力下での認知行動実験を行って関連するデータを取得しました。この実験では長期間の宇宙飛行が直感