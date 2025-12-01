12月1日（月）の午前7時5分ごろ、寒河江市中郷でクマ1頭が目撃されました。クマは旧最上橋付近から下流方向の最上川河川敷に降りて行ったということです。クマの体長は1およそメートルです。 現時点で人や物への被害は確認されていませんが、付近にクマが潜んでいる可能性があり、付近に住む人や付近を通る人は、十分注意してください。また警察は「新たにクマを目撃された方は、自治体や警察に通報してください」と呼びか