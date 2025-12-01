福岡市は1日午前7時、気象庁の予測モデルに基づく黄砂情報を発表した。1日から2日午前中にかけ、黄砂の飛来を予測している。見通しは10〜6。行動の目安として、健康面では呼吸器系などの疾患のある人に外出するときはマスクなどの着用、外出から帰ったら眼を洗い、うがいをするよう促した。生活面では洗濯物などはできるだけ室内に▽換気や窓の開閉は必要最低限に▽車の運転時は窓を閉める▽洗車は黄砂飛来後にする―ことな