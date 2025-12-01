東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値181.16高値181.52安値180.53 182.60ハイブレイク 182.06抵抗2 181.61抵抗1 181.07ピボット 180.62支持1 180.08支持2 179.63ローブレイク ポンド円 終値206.65高値207.21安値206.17 208.22ハイブレイク 207.72抵抗2 207.18抵抗1 206.68ピボット 206.14支持1 205.64支持2 205.10ロ&#1254