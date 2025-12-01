東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.12高値9.14安値9.09 9.19ハイブレイク 9.17抵抗2 9.14抵抗1 9.12ピボット 9.09支持1 9.07支持2 9.04ローブレイク シンガポールドル円 終値120.45高値120.73安値120.27 121.16ハイブレイク 120.94抵抗2 120.70抵抗1 120.48ピボット 120.24支持1 120.02支持2 119.78ローブレイ