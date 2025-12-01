東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6550高値0.6559安値0.6521 0.6604ハイブレイク 0.6581抵抗2 0.6566抵抗1 0.6543ピボット 0.6528支持1 0.6505支持2 0.6490ローブレイク キーウィドル 終値0.5735高値0.5744安値0.5704 0.5791ハイブレイク 0.5768抵抗2 0.5751抵抗1 0.5728ピボット 0.5711支持1 0.5688