ＮＹ原油時間外取引上昇スタート、OPEC＋が増産停止計画を維持 東京時間08:20現在 ＮＹ原油先物JAN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝59.56（+1.01+1.73%） NY原油価格は時間外で上昇。OPECプラスは先週末の会合で、来年1月2月3月の石油増産一時停止を維持することを決定した。慎重姿勢を取りつつ必要に応じて生産量を調整する。