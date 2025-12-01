・ＮＹダウ４７７１６．４２（＋２８９．３０） 高値４７７５０．７７ 安値４７４７５．６１ ・Ｓ＆Ｐ５００６８４９．０９（＋３６．４８） ・ナスダック総合指数２３３６５．６８（＋１５０．９９） 出所：MINKABU PRESS