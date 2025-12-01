２８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２８９．３０ドル高の４万７７１６．４２ドルと５日続伸した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が継続し、株式相場を支援した。感謝祭の祝日の翌日で短縮取引となり、薄商いだった。 ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やＩＢＭ＜IBM＞、ウォルマート＜WMT＞が堅調。サークル・インターネット・グループ＜CRC