占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。【詳細】他の記事はこちら2025年12月の全体運勢カード名【愚者】自由と好奇心が、次の扉を開くとき今月のテーマは「冒険の旅に出る」12月の星回りでは、冒険・旅・学びを司る「いて座」のエリアに星が集中し、世界を広げるエネルギーが高まります。そこに「愚者」のカードが加わる今月は、「もっと自由に動きたい」「知