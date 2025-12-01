そろそろニットアイテムが手放せなくなる時期。ミドル世代がデイリー使いするなら、セーターよりもきれい見えが狙えて着回しも楽しめる「カーディガン」が正解かも。編集部がおすすめしたいのは、【ユニクロ】でゲットできるVネックカーデ。顔まわりがすっきりと見えるのはもちろん、リラックスシルエットで楽チン ＆ 体型カバーも叶うかも。今シーズンは上品なカーディガンで、