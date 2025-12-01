韓日プロ野球のレジェンド間の親善試合で韓国が昨年の雪辱を果たして完勝した。金寅植（キム・インシク）監督が率いる韓国のレジェンドは30日、北海道エスコンフィールドで開かれた「韓日ドリームプレーヤーズゲーム2025」で日本のレジェンドに7−1で勝利した。韓国は昨年6−10の逆転負けを喫したが、気分の良いリベンジに成功した。7イニングで行われたこの日の試合で韓国の先取点は2回表にあった。上原宏冶がマウンドに立つ状況