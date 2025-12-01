９人組グローバルグループ・＆ＴＥＡＭが３０日、東京・六本木ヒルズアリーナで日韓ダブルミリオン達成記念「＆ＴＥＡＭ’ＢａｃｋｔｏＬｉｆｅ’ＦＡＮＳＨＯＷＣＡＳＥ」を開催。計３曲を披露し、ファンやスタッフに感謝した。日本と韓国の両方でのミリオン到達は日本アーティスト史上初で、今後は米国や欧州などさらにグローバルな活動を目指すことを誓った。寒さも吹き飛ばす熱いパフォーマンスを見せた。９人が