フジテレビの藤本万梨乃アナウンサーが、12月31日で同局を退社することが1日、発表された。現在担当する『めざましテレビ』は12月25日、『さんまのお笑い向上委員会』は12月13日をもって卒業、『Mr.サンデー』は3月末まで担当する。藤本万梨乃アナウンサー藤本アナは、1995年10月30日生まれ、福岡県出身。東京大学医学部卒業後、19年にフジテレビに入社。『めざましテレビ』フィールド・エンタメ・情報キャスター、『Mr,サンデー』