東映太秦映画村は、2026年3月28日に第1期リニューアルオープンする。新コンセプトは「江戸時代の京へ、迷い込む」。ライブショーや文化体験、忍者アトラクションや着物体験に加え、飲食10店舗と物販3店舗を新設する。また営業時間を午後9時までに延長し、夜ならではの情緒と没入感を楽しめるコンテンツやイベントを展開する。リニューアルに伴い名称も「東映太秦映画村（TOEI KYOTO STUDIO PARK）」から「太秦映画村（UZUMASA KYOT