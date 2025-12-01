全日本空輸（ANA）と三井住友トラストクラブは、ANAダイナースカードの入会キャンペーンを10月1日から2026年3月31日まで実施している。特典はAコースとBコースの2種類から選択できる。いずれも申し込み期間は10月1日から2026年3月31日まで、2026年4月30日まで発行分が対象となる。各コース共通で新規入会で2,000マイル、ビジネス・アカウント登録で2,000ポイントを付与する。Aコースでは、入会後3か月以内に80万円以上（180万円未