［J１第37節］新潟 １−３ 柏／11月30日／デンカビッグスワンスタジアム11月30日に行なわれたJ１第37節、最下位のアルビレックス新潟と対戦した２位の柏レイソルは、細谷真大がハットトリックの活躍を見せて３−１で勝利した。柏が勝点１差で追う首位の鹿島アントラーズも勝利したため、順位に変動はなかった。一方で、逆転優勝を掴むためには、鹿島の結果次第でもあるが、勝利が絶対条件となる最終節に向けて、心配なアクシデ