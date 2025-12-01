夫婦2人で年金はいくらもらえるのか。ファイナンシャルプランナーの首藤由之さんは「共働き世帯では約33万円、専業主婦世帯と妻がパートの世帯では月額約24万〜25万円と想定される。この24万円という金額では、『ゆとりある老後生活』どころか『平均的な生活』をするにも足りない」という――。※本稿は、首藤由之『55歳から15年で2500万円をつくる これだけ差がつく！ 老後のお金』（ディスカヴァー携書）の一部を再編集したもの