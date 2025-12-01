米国家経済会議のハセット委員長（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米国家経済会議のハセット委員長は11月30日、FOXニュースのインタビューで、トランプ大統領から連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長として指名されれば「喜んで引き受ける」と述べた。ハセット氏はFRBに利下げを求めるトランプ氏に同調する姿勢を示し、次期議長の「最有力候補」（ブルームバーグ通信）とされる。ベセント財務長官が議長候補との面接を実