アメリカ・オレゴン州発の断熱ステンレスボトルブランド「Hydro Flask®」から、世界中で愛される絵本「はらぺこあおむし」との特別なコラボコレクションが登場します。12月5日（金）より発売される今回は、KIDS向けの人気モデルにエリック・カールならではのアートを贅沢にあしらった限定デザイン。リンゴ型のハンギングタグやギフト向けBOXセットなど、ホリデーシーズンにぴったりの仕様が揃います