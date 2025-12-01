私はサヤカ（40代前半）。中学生の息子と、小3の娘がいます。息子がまだ小さいときは、まわりのママも同世代ばかりでママ友がすぐにできましたが、娘の代は若いお母さんが多くて、あまりママ友ができませんでした。そんなとき、娘が仲良くなった友だちの母・ユリ（40代前半）さんが、たまたま私と同世代だったのです。一緒に遊びに行くならやはり同世代で気が合う人がいいですよね。だから、私はユリさんに喜んでもらおうと、気を