NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。12月2日放送の第47話では、リヨ（北香那）が自分のアピールが台無しになるとトキ（髙石あかり）に怒る。 参考：『国宝』にも出演の下川恭平は“記憶”に残る俳優『ばけばけ』小谷役で飛躍の時へ 小谷（下川恭平）がトキへの好意を見せていた第46話。 第47話では、リヨによるヘブン（トミー・バストウ）へのアピールは続いていた。日本好きのヘブンのために琴を