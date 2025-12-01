こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学2年の「けんたろう」です！今回は、11月に佐賀県唐津市で行われた天元戦第三局の前夜祭を訪れました。天元戦とは1975（昭和50）年から続く歴史ある囲碁のタイトル戦です。取材では、対局を翌日に控えた一力遼天元（28）と志田達哉八段（34）のインタビューを行いました。既に第一局、第二局では一力さんが勝利していました。勝てばタイトル獲得が決まる第三局は、佐賀県唐津市の海