＜カシオワールドオープン最終日◇30日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞首位に1打差の2位から出たツアー未勝利の砂川公佑は、1イーグル・4バーディの「66」をマークし、トータル21アンダーでホールアウト。前の組を回っていた大岩龍一も同スコアで並び、勝負はプレーオフ（18番パー5）へともつれ込んだ。【写真】寒いけど関係ねえ！祝福のウォーターシャワー1ホール目はともに3オン2パットのパー