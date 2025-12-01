1日未明、北海道室蘭市の日本製鉄の工場で火事がありました。これまでのところ、けが人は確認されていません。【映像】爆発火災が発生した工場（白煙が立ち上る様子）火事があったのは、室蘭市仲町の日本製鉄北日本製鉄所の工場です。午前0時55分ごろ、付近の住民から「家が振動するような揺れを感じる爆発音が聞こえた」と消防に通報があり、工場からも「高炉の付帯設備の熱風炉で爆発火災が発生した」と通報がありました。