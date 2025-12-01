片山財務相為替乱高下、ファンダメンタルズで動いていないのは明確 片山財務相はきのうのフジテレビ番組で「足元の急激な為替乱高下はファンダメンタルズで動いていないのは明確だ」と語った。大きな動きについて警戒するのは我々の立場だ。為替水準については決してコメントしない。