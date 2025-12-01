【本日の見通し】方向性見極めの展開か １２月の米利下げを織り込む動きが進むものの、ドル円は円キャリー取引拡大期待もあって堅調な動きを続けている。12月の日銀会合での利上げについては見通しが分かれている状況。本日の植田総裁の名古屋での金融懇親会で利上げへの姿勢が見られるようだと、円買いが強まる可能性がある。 ドル円は155円台後半から156円台を中心に次の流れを見極める展開。地合いは