東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値156.18高値156.58安値155.99 157.10ハイブレイク 156.84抵抗2 156.51抵抗1 156.25ピボット 155.92支持1 155.66支持2 155.33ローブレイク ユーロドル 終値1.1598高値1.1607安値1.1556 1.1669ハイブレイク 1.1638抵抗2 1.1618抵抗1 1.1587ピボット 1.1567支持1 1.1536支持2 1.1516ロ&#12