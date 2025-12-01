アメリカの大規模セール「ブラックフライデー」で、オンラインでの支出が過去最高の118億ドルとなりました。【映像】セール期間の様子データ会社「アドビ・アナリティクス」によりますと、感謝祭翌日の28日、ブラックフライデーのアメリカでのオンライン支出は118億ドル、日本円で約1兆8400億円となり、去年と比べて9.1％増加しました。特に、午前10時から午後2時の間には、1分あたり1250万ドル、20億円近くを売り上げました