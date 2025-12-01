みずほ銀行は１日から、半年物の定期預金を新たに申し込んだ顧客を対象に、楽天ポイントなどと交換できる「みずほポイント」を年１・７５％分付与する期間限定のキャンペーンを始める。預金獲得が狙いで、通常の金利年０・２５％分と合わせると、最大２・０％（税引き前）相当となる。申し込み期限は来年３月末まで。みずほポイントは楽天ポイントやＰａｙＰａｙポイントなどと交換できる。すでに定期預金がある顧客も含め、新