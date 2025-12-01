12月1日（月）北日本や北陸では雷雨や強風に注意。各地で師走らしからぬ暖かさになるでしょう。＜1日（月）の天気＞前線を伴った低気圧が北日本に接近し、前線が日本海側に近づく見込みです。北日本や北陸では雨や雷雨となり、突風やひょうにも気をつけてください。中国地方も前線通過時に雨の降るタイミングがありそうです。低気圧に近い北海道では、日本海側で暴風のおそれがあり荒れた天気になる見込みです。低気圧に向かう南風