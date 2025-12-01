兵器販売額上位の主な軍需関連企業【ロンドン共同】スウェーデンのストックホルム国際平和研究所は1日、世界の軍需企業の2024年販売額に関する報告書を発表した。上位100社の軍需関連の販売額は前年比で5.9％増加し、6790億ドル（約106兆円）で過去最高となった。100社に入った日本企業の販売額の合計は前年比40％増の133億ドル（約2兆円）。防衛力強化を図る日本国内の需要が伸びた。報告書は100社の販売額が過去最高になった