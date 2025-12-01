世界の軍需企業の去年の売上高トップ100の合計額が過去最高となり、これに入った日本企業5社の売上合計額も前の年に比べて4割増えていることがスウェーデンの研究機関の報告書で明らかになりました。ストックホルム国際平和研究所は1日、世界の軍需企業の2024年の販売額に関する報告書を発表しました。世界の売上高トップ100社の合計額は前の年に比べて5.9%増え、およそ6790億ドル=106兆円あまりで過去最高となりました。報告書で