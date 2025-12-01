汚職などの罪に問われ公判が続いているイスラエルのネタニヤフ首相は、ヘルツォグ大統領に恩赦を請求しました。イスラエルの大統領府は先月30日、汚職などの罪で起訴されているネタニヤフ首相から、恩赦を求める書簡を受け取ったと発表しました。ネタニヤフ氏はこれまで罪を全面的に否定していますが、今回、恩赦を求めた理由について、「裁判の継続が国家の分断をあおり、亀裂を深める」と説明しています。一方、大統領府は声明で