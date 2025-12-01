亡き恋川春町（岡山天音）の菩提を弔うため、チーム写楽は「平賀源内（安田顕）が生きている」かのような役者絵を世に送り出しました。躍動感あふれる謎の絵師登場に、源内生存説が世に巻き起こり、傀儡好きこと一橋治済（生田斗真）を江戸市中におびき出すまでは成功します。しかし既に見抜かれており、松平定信（井上祐貴）らチーム越中守ともども毒饅頭によって返り討ちに遭ってしまいました。写楽ブームの立役者として渦中に巻