１１月２８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円１８銭前後と前日と比べて１０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円１６銭前後と同１０銭程度のユーロ安・円高だった。 この日は感謝祭の翌日で米株式市場と米債券市場が短縮取引だったことから相場の方向感は出にくかった。こうしたなか、根強い米利下げ観測を背景にドル売りが先行。日銀