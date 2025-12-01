きのう（３０日）午後、岡山県倉敷市の県道で道路の右側に入ろうとしていた軽乗用車と対向してきたバイクが衝突しバイクを運転していた２０歳の男性が死亡しました。 【写真を見る】軽乗用車とバイクが衝突事故バイクを運転していた20歳の男性が死亡【岡山】 きのう午後３時頃、倉敷市福田町の県道「福田老松線」で、道路脇の店舗に入ろうとしていた軽乗用車と対向してきたバイクが衝突しました。この事故でバイクを運転してい