１日の東京株式市場は売り買い交錯のなか、日経平均株価は５万円トビ台でもみ合う展開が想定される。前週末の欧州株市場は高安まちまちだったが、独ＤＡＸや仏ＣＡＣ４０など主要国の株価指数は揃って上昇した。欧州株市場全体の株価動向を表すストックス・ヨーロッパ６００は５連騰と戻り足が鮮明、テクニカル的にも５日・２５日移動平均線のゴールデンクロスが目前に迫っている。感謝祭の祝日明けとなった米国株市