1日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝156円12銭前後と、前週末午後5時時点に比べ17銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円08銭前後と9銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース