大阪12月限ナイトセッション 日経225先物50280+30 （+0.05％） TOPIX先物3376.5-3.0 （-0.08％） シカゴ日経平均先物50230-20 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 28日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。祝日明けの短縮取引ではあったが、12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げを決めるとの観測が高まるなかで、主力株への買いが続いた。月末のドレッ