お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（64）の長女で女優の石橋穂乃香（36）が1日、自身のインスタグラムを更新。3歳・長女の七五三詣りを報告した。「我が子の初の七五三」と愛娘の姿を投稿。「特にやりたいことがなかったのだけど、 @karly0420 が娘さんにやっていた生花を使った髪のアレンジが可愛くて、それやりたい〜！！とリクエストし、ヘアメイクはもちろん、着付け・お着物レンタルまでさせてくれた神さま〜！」とつ