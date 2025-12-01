元アイドルのインフルエンサーが、“お試し破局”をしている彼氏に、他に好きな人ができたことを正直に告白。彼女との復縁を望んでいた彼氏は、ショックで涙を流した。【映像】生田斗真似の年上男性＆本気の恋をした元アイドルABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る