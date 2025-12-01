主役はインドネシア製「装甲車」欧米メーカー不在の展示会インドネシアの装甲車メーカー「PT SSE」（以下SSE）が、2025年11月10日から14日までタイのバンコク近郊で開催された防衛・セキュリティ展示会「ディフェンス＆セキュリティ2025」に、四輪駆動軽装甲車「P2タイガー」を出展しました。同社に限らず、いまアジアでは新興国を中心に“新顔”の装甲車メーカーが勃興しつつあります。【日本の選択肢めっちゃある!?】これが「