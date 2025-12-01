とにかく明るい安村が出演して話題となった英国のオーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」（BGT）の辛口審査員として知られ、「Xファクター」や「アメリカン・アイドル」のプロデューサーでもあるサイモン・コーウェル（66）が、自身のアンチエイジング法について語った。婚約者ローレン・シルバーマンとの間に11歳の息子エリック君を持つサイモンは、年齢を重ねる中で体