女優の小林綾子（53）が11月30日、自身のインスタグラムを更新。超ベテラン俳優との偶然の再会を報告した。「なんと！庄内空港で高橋英樹さんに偶然お会いしました〜」と俳優の高橋英樹との空港でのツーショットをアップ。「お久しぶり〜！ということでパシャリお元気そうで嬉しいな」とつづった。「英樹さんとは以前『火曜サスペンス劇場 街医者 神山二郎シリーズ』でずっとご一緒させて頂いておりました今日はお互いに