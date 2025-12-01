嬉しいニュースが飛び込んでくるなどラッキーな週。また、仕事はこだわりが成功のカギ。無理して周囲に合わせずこなしましょう。転職や新たなチャレンジも◎。金運は情報収拾に励むと財運アップに。恋愛はタイプの人に遭遇できそう。おしゃれやメイクに手抜きしないこと。