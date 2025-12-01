ポジティブ思考でいることが開運を招く週。仕事のミスをしても気持ちを早めに切り替えて。金運は使った自覚がない割に減っていく気配が。小銭貯金が財運アップに。美容は顔周りのシェイプに励むと○。恋愛はフットワーク軽く出会いを求めると素敵な人を引き寄せられます。